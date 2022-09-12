النيابة تحفظ التحقيقات في واقعة العثور على عامل مشنوقا في مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حفظ التحقيقات في واقعة العثور على جثة عامل مشنوقة داخل المخزن الذي يعمل به، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وصرحت النيابة في وقت سابق بدفن الجثمان، عقب توقيع الكشف الطبي عليه وسحب عينة من دمائه لبيان ما إذا كان تناول أية عقاقير مخدرة أو مواد سامة، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، للتأكد من عدم وجود شبهه جنائية.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفى، أنه في العقد الرابع، يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد به آية آثار لطعن أو عنف، ويوجد حول رقبته حبل وآثار احمرار وزرقان نتيجة لذلك.

وقالت زوجة العامل في تحقيقات النيابة، إن زوجها يوم الواقعة تحدث معها حول الجمعية وأقساطها، ثم توجه إلى الخارج ولم يبدو عليه أي شيء غير طبيعي، مضيفة أنها فوجئت بشابين من ذويها يصرخان عليها، موضحين أنهما وجدا المتوفى معلقا في سقف المخزن الخاص بالعقار الذي يعمل حارسا فيه، وهو نفس مكان سكنهم أيضا، وعندما توجهت وجدته معلقا في سقف المخزن بسلك كهرباء بلاستيكي.

كان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغًا بوجود جثة عامل داخل مخزن بمنطقة مصر القديمة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعُثر على جثة عامل، مشنوقة داخل المخزن الذي يعمل به، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.