مصرع 3 من طالبان في تحطم مروحية خلال تدريبات عسكرية

كشفت وزارة الدفاع الأفغانية بحكومة حركة طالبان عن تحطم مروحية أمريكية الصنع خلال تدريبات للحركة في كابول، ومقتل طيارَيها وأحد أفراد الطاقم.

وتحطمت المروحية وهي من طراز "بلاك هوك" السبت في حرم جامعة الدفاع في العاصمة الأفغانية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن الطائرة تحطمت بعد "مشكلة تقنية خلال التدريب" ما أسفر عن سقوط 3 قتلى، مضيفة أن 5 من أفراد الطاقم أصيبوا أيضاً.

وخلال انسحابه من أفغانستان الذي شابته الفوضى، ترك الجيش الأمريكي معدات طيران، وأسلحة وآليات بمليارات الدولارات، غالبيتها غير صالحة للاستخدام.

ونقلت القوات الحكومية السابقة بعض المروحيات أيضا إلى دول في آسيا الوسطى، قبل أن تستولي حركة طالبان على السلطة في البلاد، ونجحت الحركة في إصلاح بعض الطائرات ومن بينها مروحيات.