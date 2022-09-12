إزالة 16 تعديا ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20 بكفرالشيخ

تمكنت حملة لإزالة المخالفات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20 في محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، من تنفيذ 16 قرار إزالة، بإشراف المهندسة عايده ماضي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبرئاسة ياسر خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها.

وأكد أنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ حالات الإزالة حتى سطح الأرض، منوهًا بأن الموجة الثانية بدأت أمس ومستمرة إلى 29 سبتمبر 2022،ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وأوضح المحافظ، أن ما تم إزالته وتنفيذه منذ بدء الموجة الثانية أمس الأول 46 قرارا.

ووجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد وعلى المجاري المائية.