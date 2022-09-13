إخفاق أول عملية إطلاق صاروخ لشركة «بلو أوريجين» الفضائية

منيت شركة الصناعات الفضائية الأمريكية "بلو أوريجين" التي يمتلكها الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، بأول إخفاق في عملية إطلاق لها يوم الإثنين.

وغردت "بلو أوريجين"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "فشل في انطلاق الصاروخ المعزز في رحلة اليوم غير المأهولة"، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

ولم يكن هناك أحد على متن الرحلة بل مجموعة من المعدات العلمية فحسب، حيث انحرف صاروخ "بلو أوريجين" عن مساره فوق غرب تكساس بعد حوالي دقيقة من الإقلاع.

وعلى الفور تدخل نظام إحباط إطلاق الكبسولة وفصلت المركبة عن قمة الصاروخ، وبعد عدة دقائق هبطت الكبسولة بواسطة مظلة على سطح صحراوي ناء.

وظهر الانحراف والصاروخ منطلق بسرعة تقارب 1126 كلم/ ساعة على ارتفاع ثمانية وعشرين ألف قدم (8500 مترا).

وكان التسجيل المصور الوحيد الذي ظهر للكبسولة خلال انفصالها عن الصاروخ بعد العطل، قبل هبوطها بواسطة المظلة، أما الصاروخ نفسه فلم يظهر أي تسجيل له.

وعادة ما يهبط الصاروخ في وضع مستقيم على الأرض الصحراوية ثم يتم إعادة تدويره تمهيدا لرحلات مستقبلية، لكن من الواضح أن هذا لم يحدث هذه المرة.

وقالت إيريكا فاجنر معلقة عملية الإطلاق، إن الكبسولة تمكنت من الانفصال بنجاح، حيث أظهر بث حي عبر الإنترنت أنها وصلت إلى ارتفاع سبعة وثلاثين ألف قدم (11300 مترا).

وتم إجراء ستة وثلاثين تجربة باستخدام الصاروخ، نصفها تمت برعاية وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".