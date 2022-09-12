التدفقات المالية الغامضة ترفع احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا

وصلت التدفقات المالية الغامضة إلى تركيا لمستويات قياسية مما سمح للبنك المركزي التركي بزيادة احتياطيات النقد الأجنبي رغم تزايد العجز التجاري وتراجع الطلب على الأصول المقومة بالليرة التركية.

وأعلن البنك المركزي التركي، اليوم الإثنين، أن الأموال التي لا يمكن حسابها ضد بيانات ميزان المدفوعات الشهري ارتفعت خلال يوليو الماضي إلى 5.5 مليار دولار، ليصل إجمالي هذه الفئة من الأموال الأجنبية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 24.4 مليار دولار، وهي أرقام قياسية بالنسبة لهذه الأموال منذ بدء تسجيلها قبل حوالي 4 عقود.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي كان يطلق في الماضي على هذه الأموال وصف التدفقات النقدية التي لا يمكن تفسيرها والتي قد تأتي من المدخرات النقدية التي يقرر الأتراك وضعها في النظام المصرفي خاصة في أوقات تراجع الليرة أو ودائع العملات الأجنبية للأتراك والتي يحصلون عليها من السائحين.

وفي الوقت نفسه، فإن بيانات الحساب الجاري والتي تشمل التنبؤات التي تستند عادة على أنماط الإنفاق طويلة المدى، وإذا تجاوز الوقت هذه الافتراضات فإنها قد تفسر جزء من زيادة التدفقات المالية الغامضة خلال العام الحالي.