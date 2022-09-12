الحكومة الهولندية تعتزم إنشاء «صندوق للاعتذار عن العبودية»

أفادت تقارير أن الحكومة الهولندية تعتزم الاعتذار عن دورها التاريخي في تجارة العبيد، وإنشاء صندوق لمشروعات تستهدف زيادة الوعي بإرث العبودية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إنه سيتم الإعلان عن الصندوق بعدما تعتذر هولندا بشكل رسمي عن دورها في العبودية بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل. وربما يصل حجم الصندوق إلى 200 مليون يورو (204 مليون دولار)، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على هذا الأمر.

ويعد هذا القرار خطوة غير معتادة في أوروبا، حيث تتعرض القوى الاستعمارية السابقة لضغوط للاعتراف بدورها في تجارة العبيد في أعقاب حركة "حياة السود مهمة".

وعلى الرغم من أن دول مثل ألمانيا وبريطانيا دفعت أموالا لقيامهما بقمع تمردين بشكل عنيف في كل من ناميبيا وكينيا على الترتيب، ستكون هولندا من بين أول الدول في القارة الأوروبية التي تخصص أموالا لتقديم اعتذار عن العبودية.