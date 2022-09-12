سلاح الجو الأمريكي يختبر صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية

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أجرى سلاح الجو الأمريكي اختباراً شبه مداري لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز " مينتمان 3" غير مسلح للتحقق من "سلامة نظام الأسلحة".

وأطلقت قيادة القوات الجوية الصاروخية الصاروخ من قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية في كاليفورنيا في الساعة 1:13 صباحاً بهدف إجراء اختبار "للتحقق من سلامة نظام الأسلحة وأمنه وفعاليته وجاهزيته" وفقاً لبيان قوة الفضاء.

وحملت الصاروخ ثلاث مركبات اختبار لم يتم الكشف عنها وفقاً لفيديو نشرته القوة بعد الاختبار وقطع مسافة 6759 كيلومترًا بسرعات تفوق سرعة الصوت تصل إلى 24140 كم/ساعة أو حوالي 6.4 كم في الثانية، بحسب إذاعة مونت كارلو الدولية.

وتم اختيار الصاروخ عشوائياً من مخزون السلاح في قاعدة "وارين" للقوات الجوية في "وايومنج" وتم تفكيكه وشحنه إلى فاندنبرج حيث أعيد تجميعه قبل الإطلاق.

وعادةً ما يتم التخطيط لهذه الاختبارات مقدماً بسنوات وتم إعلام الحكومة الروسية بالإطلاق وفق ما تقتضيه معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة.

من جهته، قال الكولونيل برايان تيتوس، نائب قائد برنامج "دلتا 30" الفضائي، إن عمليات الإطلاق هذه "تظهر استعداد القوات النووية الأمريكية وتوفر الثقة في مدى فتك وفعالية الردع النووي للأمة".

ويشرف البرنامج على جميع عمليات الإطلاق من الساحل الغربي للولايات المتحدة بما في ذلك تلك وضع الأقمار الصناعية في مداراتها القطبية.

وتم نشر الصاروخ "مينتمان 3" لأول مرة في عام 1970 ومن المقرر أن يتم التخلص التدريجي منه بحلول عام 2030 واستبداله بصاروخ "الرادع الاستراتيجي الأرضي" LGM-35A الذي يجري تطويره حالياً.