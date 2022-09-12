لاعب الإسماعيلي يقترب من الانتقال إلى الاتحاد السكندري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دخل مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات مع محمود عبدالعاطي «دونجا»، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتهى تعاقد «دونجا» مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الماضي، ورفض اللاعب تجديد عقده مع الدراويش، لرغبته في خوض تجربة جديدة.

كان الزمالك حصل على توقيع اللاعب في الأيام الماضية، ولكن لم يحسم البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، قراره بشأن التعاقد مع اللاعب.

ودخل مسؤولي نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات رسمية مع محمود دونجا، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأمل زعيم الثغر في ضم اللاعب الإسماعيلي السابق، لحل العجز الذي يُعاني منه الفريق في مركز خط الوسط خاصة بعد الاستقرار على رحيل أحمد نبيل «مانجا»، عن صفوف الفريق.

وقرر اللاعب صاحب الـ29 عامًا تأجيل النظر في عرض الاتحاد السكندري، لحين معرفة قرار نادي الزمالك بشأن التعاقد معه.