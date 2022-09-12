بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان: طالبان احتجزت ثلاث موظفات أمميات

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، اليوم الاثنين، إن عناصر أمن مسلحة من حركة طالبان احتجزوا ثلاث موظفات أفغانيات من البعثة بشكل مؤقت.



ودعت البعثة الأممية في بيان، طالبان إلى التوقف فورا عن ترهيب الموظفات الأمميات الأفغانيات.



وأضاف البيان أن "الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لجميع أعمال الترهيب والمضايقات التي تستهدف موظفاتها الأفغانيات، كما تدعو المنظمة السلطات الفعلية إلى إعادة التأكيد على ضمانات صريحة وتنفيذها على أرض الواقع لضمان سلامة وأمن جميع أفراد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان".



من جانبه رفض مساعد المتحدث باسم حكومة "طالبان" بلال كريمي اتهامات الأمم المتحدة في بيان تم إرساله إلى الصحفيين.