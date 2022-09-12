إيران: ليس لدينا شروطا مسبقة في محادثاتنا مع السعودية

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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران ليس لديها أي شروط "مسبقة" في المحادثات مع السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في إفادة صحفية أسبوعية إن بلاده "سترد بشكل مناسب على أي عمل بناء من جانب السعودية"، حسبما نقل موقع "إيران إنترناشيونال" المحلي.

وفي السياق دعا كنعاني الرياض إلى تبني ما اسماه بـ"النهج البناء" لتحسين العلاقات بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، أكد كنعاني أن طهران "لا تزال داعمة لنزع السلاح النووي بقدر التزامها بعدم الانتشار النووي وتدعو إلى تطبيق غير تمييزي وغير منحاز لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدد كنعاني على ضرورة وفاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزاماتها بطريقة مهنية تجاه طهران، في إشارة إلى التعامل مع الاتهامات التي توجهها إسرائيل لإيران في هذا الشأن.