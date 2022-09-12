أوروبا تحرم الروس من الدخول السهل إلى منطقة شنجن

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خسر الروس، بداية من اليوم الاثنين، إمكانية الحصول على تأشيرات بموجب اتفاقية تسمح لهم بسهولة نسبية لدخول منطقة شنجن الأوروبية.

وتبنى المجلس الأوروبي تعليق اتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات الدخول مع روسيا في الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وستقلص عدد التأشيرات الجديدة للروس لدخول منطقة شنجن، التي تتضمن 22 دولة في الاتحاد، و4 دول أوروبية من خارجه.

كما ستزيد رسوم طلب الحصول على تأشيرة شنجن من 35 يورو (35 دولاراً) إلى 80 يورو، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من المعاملات الورقية. وستكون أوقات التعامل معها أطول أيضاً، وستكون هناك قيود على تأشيرات الدخول المتعدد.

وقد يؤدي تشديد القواعد إلى رفض طلبات التأشيرة وحتى إلغاء التأشيرات الحالية.



وفي المقابل، سيظل الاتحاد الأوروبي مفتوحاً أمام المسافرين لأسباب اضطرارية، خاصةً أفراد عائلات مواطني الاتحاد الأوروبي والصحفيين والمعارضين وممثلي المجتمع المدني.