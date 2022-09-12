صحة المنيا: انطلاق قافلة طبية إلى قرية العور بسمالوط على مدار يومين

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أنه بدءا من اليوم الاثنين، تنطلق قافلة طبية علاجية في قرية العور بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين (12 و13 سبتمبر الجاري)، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، وضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات، منها: "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.