زراعة دمياط: تيسير إجراءات توريد الأرز للمزارعين

تفقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بدء أعمال حصاد وتوريد الأرز، في جميع مراكز دمياط، حيث تم التشديد على ضرورة متابعة أعمال حصاد وتوريد الأرز، وعلى ضرورة التواجد الدائم لمندوبي الزراعة بالشون" والتيسير على المزارعين؛ خلال عمليات التوريد وحسم كافة المشكلات في الحال.

ووجه "عبد السميع"، بضرورة الإعلان بكافة الوسائل المتاحة، على حتمية توجه المزارعين لتسليم كميات الأرز بواقع طن واحد لكل فدان، كما اجتمع "عبد السميع" بالجهاز الزراعي ، في مراكز " كفر سعد – فارسكور – الزرقا – مركز دمياط - كفر البطيخ" مشيرا إلى جاهزية واستعداد اللجان المشكلة لاستقبال الأرز.

من جهته، أهاب المحاسب علي الغزاوي، وكيل وزارة التجارة بدمياط، تجار الأزر وجميع محلات البقالة والسوبر ماركت، الالتزام بقرار مجلس الوزراء والاعلان عن سعر الأرز السائب 12 جنيها والأرز المعبأ لا يزيد عن 15 جنيها فقط، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

وأشار إلى أنه توريد كمية 5.186 طن أرز شعير للشؤن الحكومية، بمعدل طن لكل فدان، وذلك حسب تحديد وزارة التموين لمجموعة من آليات تنظيم موسم توريد الأرز 2022ميلادية، إذ أقرت إجبارية توريد المزارع طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بسعر 6600 جنيه للأرز، رفيع الحبة، و6850 جنيها للأرز عريض الحبة، مع صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى.