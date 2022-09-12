 مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 في المحافظات - بوابة الشروق
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مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 في المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 في المحافظات - أرشيفية
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 في المحافظات - أرشيفية
صلاح عزازي
نشر في: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 2:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 2:39 ص

يسعى الآلاف من المواطنين إلى معرفة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 في المحافظات، حتى يستعد الجميع لمعرفة المواعيد المحددة وهو ما سنتطرق إليه فى السطور التالية.

وتستطيع التعرف على مواعيد الصلاة في عدد كبير من المحافظات بداية من صلاة الفجر حتى العشاء، لضبط المنبه والالتزام بالمواقيت المقررة.


مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد اذان الفجر : 4:10 ص
موعد اذان الظهر : 11:51 ص
موعد اذان العصر : 3:22 م
موعد اذان المغرب : 6:04 م
موعد اذان العشاء : 7:23 م
مواعيد الصلاة في الإسكندرية
موعد اذان الفجر : 4:13 ص
موعد اذان الظهر : 11:57 ص
موعد اذان العصر : 3:28 م
موعد اذان المغرب : 6:10 م
موعد اذان العشاء : 7:30 م
مواعيد الصلاة في الإسماعيلية

موعد اذان الفجر : 4:05 ص
موعد اذان الظهر : 11:47 ص
موعد اذان العصر : 3:19 م
موعد اذان المغرب : 6:01 م
موعد اذان العشاء : 7:19 م
مواعيد الصلاة في الجيزة

موعد اذان الفجر : 4:10 ص
موعد اذان الظهر : 11:51 ص
موعد اذان العصر : 3:23 م
موعد اذان المغرب : 6:05 م
موعد اذان العشاء : 7:23 م
مواعيد الصلاة في البحيرة

موعد اذان الفجر : 4:11 ص
موعد اذان الظهر : 11:54 ص
موعد اذان العصر : 3:26 م
موعد اذان المغرب : 6:08 م
موعد اذان العشاء : 7:27 م
مواعيد الصلاة في كفر الشيخ

موعد اذان الفجر : 4:10 ص
موعد اذان الظهر : 11:53 ص
موعد اذان العصر : 3:25 م
موعد اذان المغرب : 6:07 م
موعد اذان العشاء : 7:26 م
مواعيد الصلاة في المنصورة

موعد اذان الفجر : 4:08 ص
موعد اذان الظهر : 11:51 ص
موعد اذان العصر : 3:22 م
موعد اذان المغرب : 6:04 م
موعد اذان العشاء : 7:24 م

مواعيد الصلاة في أسيوط

موعد اذان الفجر : 4:14 ص
موعد اذان الظهر : 11:52 ص
موعد اذان العصر : 3:21 م
موعد اذان المغرب : 6:03 م
موعد اذان العشاء : 7:20 م
مواعيد الصلاة في سوهاج

موعد اذان الفجر : 4:13 ص
موعد اذان الظهر : 11:50 ص
موعد اذان العصر : 3:19 م
موعد اذان المغرب : 6:01 م
موعد اذان العشاء : 7:17 م


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