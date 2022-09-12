إطلاق سراح مغنية البوب التركية الشهيرة جولشان من الإقامة الجبرية



أعلن إيميك إمري محامي مغنية البوب التركية الشهيرة جولشان كولا أوغلو، اليوم الإثنين، إطلاق سراح موكلته من الإقامة الجبرية.



وأوضح إمري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم إطلاق سراح جولشان، ولكن مع حظر مغادرتها للبلاد، فضلا عن ضرورة زيارتها لمركز الشرطة أسبوعيا.



وتم توجيه الاتهام بحق جولشن بسبب تعليقات ساخرة أدلت بها في حفل غنائي في شهر نيسان/أبريل الماضي، بشأن المدارس الدينية، وقد تواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن بتهمة التحريض.



وكانت جولشان قد ذكرت أن "انحراف" أحد زملائها يعود إلى الفترة التي قضاها في مدرسة "إمام خطيب". ويذكر أن هذه المدارس الحكومية في تركيا تركز على التعليم الديني، ومن بين خريجيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.