تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 21 متهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، بينهم 6 أجانب خلال حملة بالبحر الأحمر.

وشن قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن البحر الأحمر تنسيقاً مع القوات المسلحة، حملة أمنية مكبرة استهدفت القائمين على التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بدائرة قسم شرطة مرسى علم؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

أسفرت جهودها الحملة عن ضبط 21 متهمًا من بينهم 6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول، وضبط 5 سيارات (اثنين منهم بدون لوحات معدنية) محمل عليهم كمية من الأحجار التى يشتبه فى أنها تحوى خام الذهب تزن 15 طنا.

كما تم ضبط (بندقية آلية، 2 خزينة، عدد من الطلقات لذات العيار)، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، ومعدات وأدوات التنقيب (جهاز كشف عن المعادن، 10 مولدات كهرباء، 3 إسطوانات بوتاجاز، 3 أجهزة هيلتى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.