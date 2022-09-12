وكالة الأدوية الأوروبية تؤيد جرعة تنشيطية من فايزر تستهدف سلالتين من أوميكرون

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أوصت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، اليوم الاثنين، بجرعة معززة لفيروس كورونا، ضد السلالتين الفرعيتين Omicron BA4 وBA5، بعد أيام من الموافقة على جرعتين معززة لمكافحة سلالة BA1الأقدم.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، تتعلق الموافقة الأخيرة بما يسمى اللقاح الثنائي التكافؤ الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك، والذي يستهدف السلالتين الفرعيتين BA4 وBA5، بالإضافة إلى سلالة أوميكرون.

وتوفر لقاحات فيروس كورونا الحالية حماية جيدة ضد الاستشفاء والوفاة، لكن فعاليتها تراجعت مع تحور الفيروس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على لقاحين محدثين من فايزر/ بيونتيك، ومودرنا لمكافحة سلالة BA1 الأقدم.