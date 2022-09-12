 البرهان يؤكد رغبة السودان الصادقة في مواصلة التعاون مع فرنسا - بوابة الشروق
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البرهان يؤكد رغبة السودان الصادقة في مواصلة التعاون مع فرنسا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 7:33 م | آخر تحديث: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 7:33 م

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رغبة السودان في مواصلة الحوار والتعاون في العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين السودان وفرنسا.

وعبر البرهان، خلال لقائه بمكتبه اليوم، سفيرة فرنسا لدى السودان رجاء ربيع، عن شكر وتقدير السودان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على دعمه للسودان وتفهمه العميق لقضاياه في مختلف المجالات.

ومن جانبها، أكدت السفيرة رجاء ربيع أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأشارت السفيرة رجاء ربيع إلى أنها نقلت لرئيس مجلس السيادة بالسودان، تحية الرئيس الفرنسي، مؤكدة رغبته الصادقة في مواصلة التعاون بين السودان وفرنسا في القضايا الثنائية والإقليمية.

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