قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لم يخصص من قبل يومين كاملين لمنطقة جغرافية واحدة، في ظل جدوله المزدحم، مشيرًا إلى أن الهدف من زيارة «مدبولي» لمدينة شرم الشيخ، مرتبط بتنظيم مؤتمر تغير المناخ «COP 27».

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن رسالة رئيس الوزراء من الزيارة، تتعلق بأن مصر لا تملك سوى إنجاح التنظيم على أعلى مستوى، والنجاح في اللوجستيات، وتقديم صورة مشرفة لمصر.

وذكر أن «رئيس الحكومة سأل عن كل صغيرة وكبيرة بشأن اللوجستيات والأمور الخاصة بالمؤتمر »، منوهًا إلى أن «ظاهرة تغير المناخ أدت إلى كوارث طبيعية، وموجات جفاف شديدة تتسبب في نقص المحصول والعديد من السلع الغذائية، فضلًا عن موجات سيول وفيضانات عانت منها دول مثل السودان وباكستان، وأدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات».

وشدد متحدث الوزراء على أن «التغيرات المناخية لم تعد ترفًا، بل أصبحت المهدد الأول للحياة على كوكب الأرض»، مضيفًا: «الهدف واحد من الاجتماع على أرض مصر وهو محاولة إنقاذ الكوكب، والوضع صعب لأن الاجتماع ينعقد في حالة استقطاب دولي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والخلاف بين روسيا والغرب، والخلاف بين الصين والولايات المتحدة».

وأعرب عن أمله في ألا تنعكس تلك الخلافات داخل قاعات المؤتمر، معقبًا: «فيما يخص المناخ، دول العالم لا تملك رفاهية الاختلاف، الكوكب يعاني بشدة، وإن لم يتحرك الجميع وتم الاتفاق حول سياسات قوية وتحويل التعهدات لبرامج تنفيذية، فإن العالم مقبل على كارثة».

وأشار سعد، إلى أن مصر تعي حجم وخطورة الموضوع الذي يناقش على أرضها، وتسعى لتقديم نموذج مشرف للعالم من ناحية الشكل والمضمون، معربًا عن أمله في اتفاق الدول بالنسبة لموضوعات تغير المناخ، خلال المؤتمر.

وأشاد بدور الدولة في تنظيم مجموعة من الأحداث الرياضية الهامة كبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2019، بعدما اعتذرت الجابون عنها، مختتمًا: «الاتحاد الإفريقي لم يجد دولة تنقذ الحدث سوى مصر، كانت الدولة الوحيدة الجاهزة في عموم القارة ونظمناها على أعلى مستوى، لكن لا يجب أن نرتكز على ذلك فقط، رئيس الوزراء خلال زيارة أمس كان يناقش التفاصيل كأنها المرة الأولى التي ننظم فيها المؤتمر».