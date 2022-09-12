لماذا شعرت الملكة إليزابيث الثانية بالندم بعد مأساة أبرفان؟

شهدت الملكة إليزابيث الثانية مآس لا حصر لها في جميع أنحاء العالم خلال 70 عاما جلستها على العرش.

ولكن كانت هناك مأساة في قرية تعدين صغيرة في جنوب ويلز لم تنسها أبدا. وفي الواقع، قيل إن رد فعلها على كارثة أبرفان كان من أكبر الأمور التي ندمت عليها في عهدها.

لقد قُتل 116 طفلا و 28 شخصا بالغا عندما انهار طرف منجم فحم (جبل نفايات الفحم) الذي كان مُقاما فوق منحدر جبلي فوق قرية أبرفان حيث تسبب سقوط الأمطار إلى تراكم المياه داخل الحافة وانزلاقها فجأة مما أدى إلى اجتياح مدرسة ابتدائية ومنازل مجاورة بشكل كارثي في 21 أكتوبر من عام 1966.

وبينما زار الأمير فيليب واللورد سنودون ورئيس الوزراء آنذاك هارولد ويلسون موقع الحادث في اليوم التالي، انتظرت الملكة 8 أيام قبل أن تذهب إلى القرية الواقعة بالقرب من مرثير تيدفيل لتواسي المجتمع المحلي بعد فترة وجيزة من إقامة جنازة جماعية.

وقد أثار تأخرها في الذهاب إلى أبرفان بعض الانتقادات، وقال الراحل لورد تشارترس، السكرتير الخاص السابق للملكة، بعد سنوات من الحادث إنه شعر أنه قدم لها نصيحة سيئة.