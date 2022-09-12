الخميس.. آخر موعد للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الأربع الملك سلمان الدولية والعلمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة

أعلن مكتب التنسيق نتائج بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول والمُتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، بتنسيق المرحلة الثالثة.

بلغ عدد الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة في كليات جامعية من الشعبة العلمية 41926، وفي كليات جامعية من الشعبة الأدبية 22815 بإجمالي 64741، وفي معاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية 60904، وفي معاهد تابعة للوزارة من الشعبة الأدبية 65204، ليكون إجمالي عدد الطلاب المُرشحين من الشعبتين 190849، وبذلك يكون عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم علي الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 قد بلغ 579612 طالبا وطالبة.

وأوضح أن حالات استنفاد الرغبات فقد استنفد 3606 طلاب وطالبة من القسم العلمي و1732 طالبا وطالبة من القسم الأدبي، لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشي مع الحد الأدنى المعلن عنه.

وأشار إلى فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة 10% وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية اليوم الثلاثاء، وحتى السبت 17 سبتمبر، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأكد أن التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وأن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط ولا توجد تحويلات ورقية، ويكون لمرة واحدة فقط، مع استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات، وتكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ولفت إلى أن التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، سيُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

في سياق متصل، أعلن مكتب التنسيق مد فترة التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة الـ12 لتنتهي مساء اليوم الثلاثاء، فيما يعتبر الخميس المقبل آخر موعد للتقديم للجامعات الأهلية الأربع الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية - الجلالة - المنصورة الجديدة، على أن يتم عقد اختبارات القبول وترشيح الطلاب في الأسبوع المقبل.

ويمكن للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021/2022 أو العام السابق 2020/2021 التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة وبذات قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الأهلية.

وتشمل الشهادات المُعادلة ما يلي: التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات العربية، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، طبقًا لقواعد المُعادلة المعمول بها، كما يُتاح التقدم هذا العام للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج، طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية، ويمكن للطلاب المصريين التقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التي توفرها للطلاب.