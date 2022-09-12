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الشرطة الإيطالية تحرر امرأة سجنها أقاربها لمدة 22 عاما

روما (د ب أ)
نشر في: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 5:38 م | آخر تحديث: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 5:38 م
حررت قوات الدرك الإيطالية امرأة تبلغ من العمر 67 عاما يُعتقد أن شقيقها وزوجته سجناها لمدة 22 عاما في مدينة بويانو بمقاطعة كامبوباسو جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن محنة السيدة بدأت عام 1995، حينما انتقلت إلى العيش مع شقيقها، حتى لا تكون بمفردها بعد وفاة زوجها.

لكن يبدو أنهما سئما العيش مع السيدة، وقررا نقلها إلى غرفة في كوخ بلا تدفئة، وحبساها فيه.

وأشارت "أنسا" إلى أنه يُزعم أن السيدة حُرمت من الرعاية الطبية، وتعرضت للضرب، والعنف النفسي على أيدي أقاربها.

وبدأت الشرطة التحقيق في الأمر بعد تلقي بلاغ قبل بضعة أشهر، وقاموا بتفتيش المنزل، وأخذوا السيدة التي أخبرتهم بالقصة كاملة. وتم إيداعها في مكان آمن تعيش فيه الآن.

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