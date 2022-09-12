نقابة الصحفيين تختتم دورة «صحافة المناخ» استعدادا لمؤتمر COP27

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اختتمت نقابة الصحفيين اليوم الدورة التدريبية المتقدمة حول "صحافة المناخ"، والتي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة حماد الرمحي.

عقدت الدورة بهدف تنمية مهارات الصحفيين المتخصصين في قضايا البيئة والمناخ استعدادا للمؤتمر الدولي للمناخ الذي تنظمه مصر نهاية العام الجاري في مدينة شرم الشيخ.

وتم تنظيم الدورة بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية وحضرها نحو ١٣٠ صحفيًا.

ومن جانبه أكد حماد الرمحي أن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين تنظم حاليا سلسلة من الدورات المتخصصة والمتقدمة في صحافة البيئة والمناخ بهدف تنمية مهارات الصحفيين المتخصصين تزامنا مع استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ المقبلة فى مدينة شرم الشيخ «COP27»، وتجهيز كوادر صحفية متخصصة فى الصحافة البيئية والمناخية لتغطية هذا الحدث العالمي بشكل احترافي، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الوعى البيئى لدى المجتمع المصرى.

وأضاف أن الدورة التدريبية اعتمدت على مجموعة من المحاور الاساسية وشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال البيئة والمناخ من أبرزها، المعلومات والمؤتمرات والاتفاقيات الإطارية للدول حول تغير المناخ والنتائج المتوقعه لمؤتمر الأطراف (Cop27) بشرم الشيخ، ودور الدول الكبرى في الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الناميه لمنع تدهور حالة المناخ وعلاقة اتفاقية تغير المناخ باتفاقيتى التنوع البيولوجى والتصحر .

كذلك ناقشت الدورة تمويل مشروعات المناخ ودور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء، وأهمية نشر الوعي البيئي وإعداد جيل يقود العمل البيئى طبقاً للاستيراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

واستعرضت الدورة اقتصاديات البيئة والضغوط السياسية التي تمارسها الدول في التفاوض والمبادئ التي تتمسك بها مصر لصالح القارة الافريقية للوصول لأفضل نقاط التفاوض فى قضايا المناخ، وكذلك دور المجتمع المدنى فى دعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ والمبادرات الاجتماعية التى تخلق روح الحوار الوطنى.

وفي نهاية حفل التخرج كرم رئيس لجنة التدريب الحاصلين على الدورة بحضور الكاتب الصحفي خالد مبارك رئيس الجمعية والدكتور محمود بكر نائب رئيس الجمعية والكاتبة الصحفية حنان بدوي سكرتير عام الجمعية والكاتبة الصحفية سوسن عبد الباسط امين الصندوق.