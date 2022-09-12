نفى الإعلامي أحمد موسى، الشائعات التي تداولها الإعلام المعادي حول إصابته بنوبة قلبية ونقله إلى المستشفى، لافتًا إلى أن الموقع الذي روج تلك الشائعة موجود في تركيا.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين: «مش بإيدكم ولا بإيد حد وإنما بيد الواحد الأحد، واجعينهم وهنفضل نوجعهم، وهنفضل على دورنا ومسؤوليتنا وعهدنا ببلدنا وشعبنا العظيم وكل مؤسسات الدولة المصرية، ندافع عن الوطن لآخر نفس».



وأكد أنه سيظل موجودًا في مصر لآخر نفس، موضحًا أنه واجه الإخوان أثناء تواجدهم في الحكم، بخلاف ما فعلته عناصر الجماعة الإرهابية.



وتابع: «هذه بلدنا ونفضل فيها لآخر نفس، مش هنكون زيكم، واجهناكم في عز وجودكم في البلد، أنا ممتن للجميع من خارج وداخل مصر الذين يطمئنون علي، الحمد لله مفيش حاجة، والناس التي تقلق علي أقول لهم كونوا مطمئنين».