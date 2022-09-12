رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي السفير الأريتري



أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان حرص بلاده على تمتين علاقاته مع أريتريا، واصفا علاقات البلدين بالإستراتيجية.



وأكد البرهان رغبة السودان في تطوير هذه العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب لمصلحة الشعبين الشقيقين.



وشدد البرهان، خلال لقائه بمكتبه اليوم، بالعاصمة السودانية، الخرطوم، السفير الأريتري لدى السودان عيسى أحمد عيسى، على ضرورة ترقية وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة وتطلعات شعبي البلدين.



من جانبه قال السفير الأريتري أنه نقل تحيات الرئيس أسياسي أفورقي لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي مؤكدا موقف أريتريا الثابت والداعم لجهود السودان في تحقيق السلام والإستقرار مضيفا أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين في كافة المجالات.