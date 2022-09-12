 موريتانيا: مقتل اثنين من المنقبين عن الذهب في قصف بطائرة مسيرة - بوابة الشروق
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موريتانيا: مقتل اثنين من المنقبين عن الذهب في قصف بطائرة مسيرة

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 9:29 م | آخر تحديث: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 9:29 م

أفادت مصادر محلية أن موريتانيين اثنين من المنقبين عن الذهب لقيا حتفهما اليوم الاثنين، وأصيب آخر في قصف بطائرة مسيرة في المنطقة المتاخمة للأراضي الموريتانية من الصحراء الغربية.

ولم تعرف الجهة التي قامت بالقصف ولم تعلق السلطات الموريتانية على هذا الحادث الذي تكرر عدة مرات منذ اندلاع العمليات العسكرية بين الجيش المغربي وقوات تحرير الصحراء التابعة لجبهة البوليساريو.

وتواجدت سيارة الضحايا بمنطقة مأهولة بالمنقبين عن الذهب عندما استهدفها صاروخ أطلقته طائرة مسيرة .

وسبق للجيش المغربي أن استهدف بطائرة مسيرة تحركات لمقاتلي البوليساريو واثنين من المنقبين الموريتانيين في نفس المنطقة .

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