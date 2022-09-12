زعيم المعارضة الألمانية يطالب باستراتيجية صناعية جديدة بسبب توقعات إيفو

طالب فريدريش ميرتس زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، وهو أكبر حزب معارض في المانيا، بإعداد استراتيجية جديدة للصناعة بسبب التوقعات الاقتصادية المتشائمة لمعهد "إيفو".

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قال ميرتس الذي يترأس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي إن "الوضع الاقتصادي الذي وصفه معهد إيفو للشهور المقبلة، يجب أن يوقظ الحكومة الألمانية".

وأضاف ميرتس أن " التغلب على الأزمات أمر مهم لكنني أفتقد استراتيجية لبلادنا تتعلق بكيفية حفاظنا على الرخاء خلال العقود المقبلة".

ورأى ميرتس أن هذه الاستراتيجية يجب أن تدور حول " القطاعات الاقتصادية التي نرغب في الاحتفاظ بها في ألمانيا على المدى الطويل وحول المواضع التي سيتم دعم الصناعة فيها".

ودعا ميرتس إلى البناء على النجاح الذي تحقق في أبحاث اللقاحات وإلى النظر إلى التكنولوجيا الحيوية باعتبارها فرصة. وقال إن مجالات " الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا البيئية وعلم الروبوتات والتكنولوجيا الطبية يمكن أن تصبح على الحال التي عليها صناعة السيارات اليوم".

وتابع ميرتس أن الأمر " يبدأ في الجامعات ثم يمر بالتدريب المهني إلى أن يصل إلى توفير رأس المال الاستثماري".

كان معهد إيفو توقع ارتفاع معدل التضخم وحدوث ركود في ألمانيا، وذكر المعهد أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم من 1ر8% في العام الحالي إلى 3ر9% في العام المقبل.

وتوقع المعهد أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 6ر1% في العام الحالي وأن يسجل انكماشا بنسبة 3ر0% في 2023.

وخلال تقديم التوقعات، قال تيمو فولمرسهويزر رئيس قسم أبحاث الأوضاع الاقتصادية بالمعهد:" نحن ماضون صوب ركود شتوي".