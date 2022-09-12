تبدأ قناة «ON» عرض مسلسل «طير بينا يا قلبي»، حصريًا على شاشتها بداية من اليوم الاثنين وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، فيما يُعرض على قناة «ON دراما» في تمام الساعة العاشرة مساء.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامى يظهر خلال الحلقات، التي تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة انترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الانترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التي يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

«طير بينا يا قلبي» من بطولة عدد من النجوم ومنهم ريم مصطفي، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفي، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم على الخطيب- إسلام شتا- أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.