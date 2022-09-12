محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية، وعلى جانبي الطرق العامة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة «100 مليون شجرة»، والجهود المصرية في ملف المناخ، بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ Cop 27 وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

أكد المحافظ، تسخير كل الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مناشدًا المواطنين بالتكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقًا للصالح العام.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق بين كل الجهات، لتشجير الطرق الرئيسية والفرعية، وبمحيط مراكز الشباب والمدارس والمستشفيات، موجهًا بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الري لتلك الأشجار حفاظا عليها، وتكثيف حملات المتابعة والرقابة من قبل إدارة شؤون البيئة، لضمان عدم قطع تلك الأشجار، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه الإضرار بها أو قطعها.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط جهودها في تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، حيث تم زراعة عدد من الأشجار المثمرة على جانبي الطريق الصحراوي الغربي وعلى امتداد الطريق الدائري بحي غرب المدينة وذلك بالتنسيق مع إدارة المشاتل، بهدف إحداث نقلة نوعية وإضفاء لمسة جمالية وحضارية بشوارع وميادين المركز وحفاظاً على بيئة صحية ونقية.