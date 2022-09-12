شركة طاقة عربية توقع مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الطبيعي السعودية

أعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي السعودية، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة طاقة عربية التابعة لمجموعة القلعة؛ لبحث سبل التعاون في الدخول في شراكة لتطوير وتشغيل خدمات نقل الغاز وشبكات الغاز.



وبحسب بيان الشركة السعودية لبورصة "تداول"، اليوم فإن الهدف من مذكرة التفاهم يأتي ضمن خطة الشركة التوسعية، وتحقيق هدفها في تحسين وتطوير أرباحها وإيجاد الحلول لتعزيز إنجازاتها.



وتعد شركة طاقة عربية أكبر شركات توزيع الغاز الطبيعي في مصر، حيث تغطي امتيازات طويلة الأجل تغطي 16 محافظة مصرية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى التابعة للقطاعين العام والخاص في مصر وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وشركة توزيع الغاز الطبيعي السعودية، واحدة من أكبر الشركات المحلية، بعد أرامكو السعودية في هذا المجال تأسست الشركة عام 2000 بموجب ترخيص وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وذلك لتزويد مصانع المدينة الصناعية الثانية في الرياض بالغاز الجاف، وبدأت المرحلة الأولى بتزويد الغاز الجاف في عام 2002 لعدد 21 مصنعا ويبلغ عدد المصانع المستهلكة للغاز حاليا 66 مصنعا.