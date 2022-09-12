 مياه أسيوط تكرم 56 موظفا من المتميزين في اختبارات المسار الوظيفي - بوابة الشروق
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مياه أسيوط تكرم 56 موظفا من المتميزين في اختبارات المسار الوظيفي

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 12:57 م | آخر تحديث: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 12:57 م

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، من ضبط سيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم المخصصة للمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجاره الداخلية بالمنيا، أنه تشكلت حملة تحت إشراف مصطفى عبدالحكيم، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وأحمد إبراهيم، مفتش بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وتم ضبط سيارة بها 42 شيكارة دقيق بلدي، و82 مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر جنحة ضد قائد السيارة، وتسليمه لمركز الشرطة التحفظ على الكمية.

وطالب وكيل وزارة التموين بالمنيا بتشديد الرقابة على جميع مخابز المحافظة ومتابعة الأسواق، معلنا استمرار إدارة الرقابة بالمديرية حملاتها اليومية.

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