السعودية تحتضن احتفالا للفنون الضوئية في العالم بمشاركة دولية واسعة

تنطلق النسخة الثالثة من "احتفال نور الرياض 2023"، الذي يعد أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 16 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 100 فنان من كبار الفنانين المعاصرين يأتون من أكثر من 35 دولة حول العالم، بينهم أكثر من 35 فنانا من المملكة.

ويعد "احتفال نور الرياض 2023" أحد مشاريع برنامج "الرياض آرت" ضمن "مشاريع الرياض الأربعة الكبرى"، التي أطلقها الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 19 مارس 2019 بقيادة وإشراف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، بما ينسجم مع أهداف برامج "رؤية السعودية 2030" في تعزيز الفنون بين سكان وزوار مدينة الرياض.

وأكد وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في بيان له اليوم الثلاثاء أن احتفال "نور الرياض" منصة إبداعية سنوية تجمع كبار الفنانين المعاصرين من المملكة، ومن مختلف أنحاء العالم لتقديم أعمال فنية إلهامية تُسهم في جعل مدينة الرياض على خارطة المشهد الفني العالمي".

وأوضح أن احتفال نور الرياض لهذا العام سيعرض في نسخته الثالثة أكثر من 120 عملاً فنياً إبداعياً في خمسة مراكز تتوزع في مختلف أرجاء العاصمة تُضاء من خلالها الرياض بأعمال فنية متنوعة تشتمل على أعمال تركيبية ومجسمات وعروض ضوئية، إضافة إلى عرض إبداعي بطائرات مسيرة تقدم تجارب متنوعة لزوّار "احتفال نور الرياض 2023".