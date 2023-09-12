حبس متهمين بتزييف محررات مرورية رسمية في الإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، حبس شخصين عاطلين، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتزوير أوراق رسمية، عبارة عن توكيلات، ومحررات خاصة بوحدات المرور، واستخدامها بدون وجه حق.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها بواسطة قسم أبحاث التزييف وبيان طبيعتها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مباحث الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية حول قيام شخصين، عاطلين "لهما معلومات جنائية مُسجلة" بتزوير توكيلات، ومحررات رسمية، خاصة بوحدات المرور.

وبتقنين الإجراءات، وتتبع خطوات المتهمين ألقي القبض عليهما، وبتفتيش أحدهما عثر بحوزته على توكيل "مزور"، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتروجيها لعملائهما.

وبتفتيش مسكن أحدهما عثر بداخله على خاتم شعار الجمهورية، منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد"، و5 أكلاشيه لجهات مختلفة، ولوح طباعة لاصطناع رخصتي التسيير والقيادة، ونماذج رخص تسيير وقيادة المركبات "مُقلدة" ومخالصات، وخطابات، وتوكيلات تجديد وبيع سيارات "مُقلدة".

تم ضبط جهاز حاسب آلي بمشتملاته، و3 طباعات ألوان، وجهاز ماسح ضوئي "سكانر"، و2 ماكينة تغليف، وتقطيع، بالإضافة إلى "فلاشة" تحوي نماذج أختام، ومحررات منسوبة لهيئات ومصالح حكومية مختلفة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.