رئيس برلمان شباب مصر: أطلقنا حملة بشبابها لتشجيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال محمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر، إن البرلمان أحد مراكز تمكين الشباب، وهو البذرة الصالحة التي زرعت في وزارة الشباب الرياضة لتأهيل الشباب ليكونوا أعضاء مؤهلين داخل البرلمان المصري، مشيرًا إلى أنه برلمان شباب مصر أحد النماذج المشرفة للشباب المصري على مستوى العالم كله، وليس مصر فقط.

وأضاف "محمود"، خلال كلمته بملتقى شباب مصر الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، أن برلمان شباب مصر، يساعد على تأهيل الشباب ليكونوا قادة سياسيين حقيقيين، وقد أفرز العديد من أعضاء مجلس النواب، منهم النائب محمود حسين، والنائب محمد السباعي.

وأشار رئيس برلمان شباب مصر إلى أنهم أطلقوا خلال الفترة الماضية حملة "بشبابها"، والتي تشجع الشباب المصري على مستوى الجمهورية للمشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة، بحس وطني وتحت شعار "شباب بهوية وطنية" ولا ننتمى إلا للدولة المصرية، واصفا إياها بأنها ستكون كلمة السر فى الاستحقاق الدستوري المقبل.