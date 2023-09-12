البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة

وقالت الكنيسة فى بيان لها اليوم، إن اللقاء يأتي للتعارف على قداسة البابا، حيث قدم السفير لقداسته دعوة لزيارة أذربيچان.وأكد السفير أثناء اللقاء على العلاقة الطيبة التي تجمع بين مصر وأذربيچان مشيرًا إلى الزيارات الرسمية التي تم تبادلها بين البلدين مؤخرًا، وكان أبرزها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأذربيچان في يونيو الماضي، وهو أول رئيس مصري يزور بلادهم.كما أشار إلى الصراع بين أذربيچان وأرمينيا، طالبًا صلوات قداسته من أجل سلام بلادهم.ومن جهته أعرب قداسة البابا عن أنه يصلي من أجل سلام بلادهم وسلام العالم أجمع وقدم له هدية تذكارية عبارة عن كتاب عن تاريخ الكنيسة القبطية.