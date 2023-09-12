تقدم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، نيابة عن الشعب الليبي؛ بخالص الشكر والتقدير إلى الأشقاء العرب في مصر والإمارات والأردن وتونس؛ على مواقفهم النبيلة واستجابتهم السريعة بمد يد العون وتقديم المساعدات والدعم لأشقائهم بالمدن المنكوبة شرق البلاد؛ تضامنا مع الشعب الليبي في منحته الحالية.



وتوجه خلال كلمة متلفزة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه بإرسال فرق الإنقاذ والأطقم الطبية من وزارة الصحة المصرية؛ للمساهمة في مواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات، سائلا الله الرحمة للمتوفيين والشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ العرب من كل مكروه وسوء.



وأشار إلى أن سقوط أكثر من 2000 ضحية وآلاف المصابين والمفقودين وتشرد مئات الآلاف من الأسر جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدن شرق ليبيا منذ الأحد، وأسفرت عن انهيار السدود وسقوط المباني وتضرر المنشآت العامة والخاصة، مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تتابع عن كثب لحظة بلحظة جهود فرق الإنقاذ.



ولفت إلى تمكن فرق البحث من إخراج الكثير من العالقين تحت الأنقاض بمناطق متفرقة من المدن المتضررة من السيول والفيضانات، منوها إلى استمرار جهود البحث عن المفقودين، مشددا على ضرورة التعاضد الليبي لمواجهة آثار الأعاصير الضارية.



ووجه القائد العام للجيش الليبي، رئيس الحكومة الأجهزة التنفيذية المختلفة؛ بتسخير الإمكانات كافة وتوفير الدعم اللازم من المعدات الطبية العاجلة، إضافة إلى تسيير القوافل الطبية وتوفير أماكن لإيواء المتضررين، وبذل كل الجهود؛ للتخفيف من آثار الكارثة المؤلمة على البلاد.



كما أمر الحكومة الليبية بتشكيل لجنة متخصصة لتقييم الإضرار الناجمة عن الإعصار؛ بهدف البدء الفوري في إعادة رصف الطرق المدمرة، وتسيير حركة التنقل، وإعادة التيار الكهربائي واتخاذ التدابير الفورية بهذا الصدد، داعيا المصرف المركزي؛ لتوفير المخصصات المادية المطلوبة من أجل شروع الجهات التنفيذية في أداء المهام الموكلة، وإعادة بناء القرى والمدن المنكوبة على وجه السرعة.