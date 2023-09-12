أعلن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الليبي، نصر الدين مهنا، عن تمكن بعض الفرق الطبية الليبية بمعدل 100 طبيب من الوصول إلى مدينة درنة المنكوبة شرق البلاد، وتشكيل مركز للجراحات ومستشفى ميداني طبي خلال الساعات القليلة الماضية.



وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لشاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الثلاثاء، إلى وصول بعض المساعدات الغذائية من المدن المجاورة والغرب والجنوب الليبي، وكذلك من الدول الشقيقة وعلي رأسها مصر، لافتا إلى مواجهة فرق الإغاثة والأطقم الطبية صعوبات لوجستية؛ نتيجة انقطاع الطرق وعدم القدرة على الدخول للمدينة سواء من الشرق أو الغرب جراء انهيار سد الوادي.



وأوضح أن ارتفاع السد المنهار يبلغ حوالي 50 مترا عن مستوى سطح المدينة، مشيرا إلى توقف مستشفى درنة عن العمل؛ نتيجة اجتياح المياه لتتفاقم الأوضاع صعوبة على المدينة فضلا عن معضلة أخرى تتمثل في فقدان الاتصالات بسبب الطرق المهدمة وانتشار كميات المياه في الطرقات.



ولفت إلى بلوغ مستوى المياه عقب انهيار السد 8 أمتار من مستوى سطح المدينة، معربا عن أسفه إزاء تزايد الطلب على أكياس حفظ جثث الموتى والتي تخطت أكثر من 3 آلاف، إذا لا تزال الأعداد قابلة للزيادة مع مرور الوقت في ظل صعوبة تحديد أعداد الضحايا الذين فقدوا جراء الإعصار دانيال المدمر.