المنتخب الياباني يفوز على نظيره التركي وديا

فاز المنتخب الياباني على نظيره التركي 4 / 2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب كريستال أرينا ببلجيكا في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدما 3 / 1، حيث بادر أتسوكي إيتو بتسجيل هدف التقدم للمنتخب الياباني في الدقيقة 15، وأضاف كايتو ناكامورا الهدفين الثاني والثاني للمنتخب الياباني في الدقيقتين 28 و36.

وتمكن المنتخب التركي من تقليص الفارق في الدقيقة 44 عبر هدف أحرزه أوزان كاباك.

وفي الشوط الثاني، سجل بيرتوج يلدريم الهدف الثاني للمنتخب التركي في الدقيقة 61 ، قبل أن يسجل جونيا إيتو الهدف الرابع للمنتخب الياباني في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

ويستعد المنتخب الياباني للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا التي تقام مطلع العام المقبل، فيما يستعد المنتخب التركي لاستكمال مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).