بثينة توكل تعود لتقديم برنامج أهلا بالستات على MBC وتكشف تفاصيل تجربتها مع الحمل والإنجاب

عادت الإعلامية بثينة توكل لتقديم برنامج أهلا بالستات والذي يذاع على شاشة mbc مصر، من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية حتى الرابعة عصرًا، بعدما غابت عن تقديم البرنامج خلال الفترة الماضية؛ بسبب إجازة وضع أنجبت خلالها ابنتها لين.

وتحدثت خلال حلقة اليوم عن سعادتها بالعودة مرة أخرى للبرنامج، كما كشفت تفاصيل تجربتها مع الحمل، وكيف استطاعت خسارة الوزن الزائد واستعادة رشاقتها، مشيرة إلى أن الأمر كان صعبًا للغاية.

وقالت بثينة إنها اتبعت برنامجًا رياضيًا بدأ بالمشي ورياضة الأيروبكس والكيك بوكسينج، والجيم، بالإضافة لمراقبة كمية السعرات الحرارية، والتخلص من الوجبات السريعة، وشرب كمية كافية من الماء، والرضاعة الطبيعية، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

وحرصت توكل على طمأنة السيدات، وقالت إن أية تقلبات مزاجية تمر بها المرأة خلال فترة الحمل، حالة طبيعية وتحدث للجميع، وذلك نتيجة تغير في الهرمونات.