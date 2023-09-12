وزير العدل: 30 يونيو غيرت مسار المنطقة بالكامل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن حالة حقوق الإنسان في مصر تشهد تحسنا كبيرا من حيث المساواة.



وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الديانة لم تكن عائقا أمام حق تعيين المستشار بولس فهمي، رئيسا للمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات والحياة الكريمة، وتعيين القاضيات في سلك القضاء.



وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو غيرت مسار المنطقة بالكامل، وأربكت حسابات الغرب بالكامل، وإيمان الرئيس السيسي بالبلد وإخلاصه لها لا حدود له.



وفيما يتعلق التطور التكنولوجي في منظومة المحاكم، علق المستشار عمر مروان: «نسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه لتحقيق العدالة وإرضاء الناس»، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لن يكون قاضيا وإنما سيقوم بدور المساعد للقاضي فقط؛ لأن المشاعر والظروف تظل ملك القاضي الإنسان فقط.



وحول تجديد الحبس عن بعد، علق وزير العدل، قائلا: «بدأنا فيه منذ عامين ونصف تقريبا، وتم تطبيقه حاليا بنسبة 100% في كل محاكم مصر، والنيابة العامة تستخدم هذا التطبيق بشكل تدريجي».

