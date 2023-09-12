شاركت مروحيات تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، في عمليات البحث والإنقاذ الجارية بمدينة درنة، وذلك في إطار دعم وحداتها العسكرية الجهات الحكومية والمدنية في أعمال الإغاثة بالمناطق المنكوبة وسط المدينة.

وتواصل وحدات عسكرية تابعة للقيادة العامة إلى جانب العديد من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية، لليوم الثاني، عمليات البحث عن العالقين والمفقودين داخل المباني المدمرة في أحياء مدينة درنة.

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للمروحيات العسكرية أثناء أعمال البحث والإنقاذ وانتشال جثامين عدد من ضحايا العاصفة «دانيال» في مدينة درنة.

- ضحايا العاصفة «دانيال»

ولقي 2300 شخص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، بعدما اجتاحت العاصفة «دانيال» البحر المتوسط، وهطلت أمطار غزيرة في وقت سابق على تركيا وبلغاريا واليونان.