 رئيس الوزراء الكندي يغادر الهند متأخرا بعد مجموعة العشرين بسبب مشكلات في طائرته - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الكندي يغادر الهند متأخرا بعد مجموعة العشرين بسبب مشكلات في طائرته

نيودلهي (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 7:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 7:19 م
ظل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عالقا في الهند لمدة يومين بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بسبب مشكلات فنية في الطائرة الحكومية التي كان من المقرر أن يستقلها، لكنه تمكن أخيرا من مغادرة الهند اليوم الثلاثاء.

وقال مكتب ترودو إنه تم حل المشكلات الفنية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" أن ترودو كان من المقرر أن يغادر الهند أول أمس الأحد إلا أنه اضطر للانتظار بعدما كشفت فحوصات السلامة قبل الاقلاع للطائرة العسكرية وجود جزء معيب في الطائرة يحتاج إلى الاستبدال.

يذكر أن مشكلات فنية بالطائرات قد تسببت في إحباط خطط السفر الخاصة بأعضاء من الحكومة الألمانية.

وفي أغسطس الماضي، اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إلغاء زيارة إلى كل من أستراليا ونيوزيلندا وفيجي بسبب سلسلة من الأعطال في طائرة من طراز "ايرباص ايه 340" تابعة للجيش الألماني.

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