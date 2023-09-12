يلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره التونسي في الثامنة من مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي، في مباراة ودية استعدادَا لكأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023»، والتي تقام مطلع العام المقبل.

ويختتم المنتخب الوطني، بمواجهة اليوم، معسكر شهر سبتمبر، الذي بدأه بمواجهة منتخب إثيوبيا يوم الجمعة الماضي، وشهد فوز الفراعنة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والتي ضمن التأهل لها في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة.

وحسم منتخبا مصر وتونس التأهل رسميًا إلى كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في يناير من العام المقبل 2024 بكوت ديفوار.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم منقوصًا من لاعبي الأهلي، بعدما قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، استبعاد الرباعي محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني ومروان عطية، بعدما طلب الأهلي إراحتهم من أجل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر لها 15 سبتمبر الجاري، في مدينة الطائف السعودية.

كما يفتقد المنتخب الوطني في مباراة اليوم محمد، الظهير الأيسر للفراعنة؛ بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الأخيرة أمام إثيوبيا، على مستوى أربطة الركبة.

وحدد روي فيتوريا بديل محمد حمدي، وذلك وفقًا لما نشره الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وافق الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالي على طلب فيتوريا بضم محمد حمدي "ميسي" (لاعب إنبي) والمنتخب الأولمبي إلى معسكر المنتخب الأول».

‏وأضاف: «جاء ذلك بعد مشاورات دارت بين محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأولمبي مع حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول، وفى نهاية المشاورات تم عرض الأمر على ميكالي الذى وافق على انضمام اللاعب للمنتخب الأول».

وشارك في مران المنتخب الأخير 20 لاعبًا على رأسهم محمد صلاح قائد الفريق، و محمد صبحي ومحمد أبو جبل وعلي جبر وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وطارق حامد وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وعمر مرموش وإبراهيم عادل ومصطفى محمد ومحمد شريف وأسامة فيصل.

وانتظم محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، في مران الفراعنة الأحد الماضي، بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني، وعدم مشاركته في مباراة إثيوبيا.

وطالب فيتوريا لاعبي المنتخب الوطني بضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم، ولعب المباراة بطابع رسمي وليس ودي من أجل مواصلة العمل على تحسين مركز الفراعنة في الترتيب الدوري الذي يصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وكذلك للحفاظ على البقاء في التصنيف الأول قبل قرعة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المتوقع أن يجري روي فيتوريا، العديد من التغييرات على تشكيل الفراعنة لتعويض الغيابات الكثيرة وعلى رأسها رباعي الأهلي الذي شارك بشكل أساسي في المباراة الماضية أمام إثيوبيا، على أن يدخل المباراة بتشكيل يضم محمد صبحي في حراسة المرمى، أمامه عمر كمال عبد الواحد، علي جبر، حسام عبد المجيد وأحمد فتوح، وفي الوسط يلعب طارق حامد، حمدي فتحي وأحمد مصطفى زيزو، خلف ثلاثي الهجوم، محمد صلاح، عمر مرموش ومصطفى محمد.

على الجانب الأخر، يدخل منتخب تونس مباراة اليوم بدافع الفوز ومواصلة تفوقه أمام الفراعنة في الفترة الأخيرة، بعدما حقق الانتصار في المباراة الأخيرة التي جمعت المنتخبين وكانت لحساب بطولة كأس العرب في العام الماضي في قطر، وشهدت انتصار نسور قرطاج 1-0

ولعب المنتخب المصري أمام المنتخب التونسي 41 لقاء، وفازت مصر بـ 13 مباراة، بينما فاز نظيره التونسي 17 مباراة، وتعادل المنتخبين في 11 لقاء.

وكان أول لقاء بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم وفاز المنتخب المصري بنتيجة 2-1 في لقاء القاهرة، وفي تونس خسر المنتخب الوطني بنتيجة 2-0.