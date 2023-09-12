باريس تحيي حفل كلنا مع المغرب لمساعدة ضحايا الزلزال

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أعلن فنانون نجوم في فرنسا عن تنظيم حفل سيخصص مداخيله لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر، الذي هز أنحاء من المملكة المغربية وخلف آلاف القتلى والجرحى والمشردين.

ويلتقي الفنان المخضرم باتريك برويال مع فناني الجيل من أمثال مات بوكورا وماتيلد جرنر المعروفة باسم "هوشي" والفنان الفرنسي المصري جوزيف كمال، إلى جانب كلاوديو كابايو وفوديل وناتاشا وتينا أرينا في الحفل الذي ينظم غدًا الأربعاء.

ويشارك في الحفل أيضا بقصر الرياضة بباريس (القبة)، فنانو مجموعة موليار الشبابية.

وقالت قناة "ام 6" الفرنسية التي تتولى نقل حفل "كلنا مع المغرب" في بيان اليوم، إن الحفل سيتم تنظيمه بالشراكة مع "الصليب الأحمر" الفرنسي لفائدة "الهلال الأحمر" المغربي.

وكانت رئيسة بلدية (عمدة) باريس آن هيدالجو أعلنت اليوم عن صرف مساعدات مالية عاجلة بقيمة نصف مليون يورو، إلى المناطق البلدية المتضررة بشدة من آثار الزلزال في المغرب.

وناشدت البلدية اليوم سكان العاصمة الفرنسية للمشاركة في حملة تبرعات للمنظمات الإنسانية من أجل مساعدة ضحايا الزلزال في المغرب.

ووفق آخر تحديث للسلطات المغربية اليوم الثلاثاء، بلغت حصيلة القتلى في الزلزال 2901 بجانب 5530 مصابا.

وقدرت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص يبيتون في العراء بعد فقدانهم لمنازلهم.