عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوجه الدعوة لشباب مصر للمشاركة في انتخابات الرئاسة

أكد زوسر تيتو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ بدء عملها اهتمت بتطوير وتنمية المهارات للشباب على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية.



وأضاف تيتو خلال كلمته ضمن فعاليات ملتقي شباب مصر "مشاركة من أجل الوطن" أن التنسيقية أيضا اهتمت بتدريب الفئات المختلفة للشباب بالتعاون مع شركات عالمية، لكي يتم تحديد المجالات الأكثر تناسبا لقدراتهم وخبراتهم، مشيرا إلى أن التنسيقية تحرص على تطوير كفاءات الأعضاء وتطوير مهاراتهم وتطوير الموارد السياسية للشباب المصريين علي مستوي محافظات.



وتابع: "أن التنسيقية اهتمت أيضا بالشباب في الجامعات من خلال فعالياتها المختلفة كذلك المشاركة فى الحوار الوطن، وجاء إيمانا بدور الشباب في الحياة السياسية.



ووجه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدعوة لشباب مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والوصول بالوطن إلى بر الأمان.