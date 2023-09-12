مسيرة كتالونية للمطالبة بالاستقلال عن إسبانيا

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرة للمطالبة باستقلال إقليم كتالونيا في عطلة "ديادا" السنوية في الإقليم.

وتجمع متظاهرون في ساحة إسبانيا في وسط برشلونة مساء اليوم الإثنين، حسبما قال صحفي محلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وردد المتظاهرون شعارات مثل "الاستقلال والحرية".

وقال رئيس حكومة إقليم كتالونيا بيري اراجونيس قبيل المسيرة إنه لا يجب تضييع الفرصة التي قدمتها الأهمية المفاجئة للأحزاب الكاتالونية في تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة.

وتعد عطلة "ديادا" التي تحيي ذكرى خسارة الحكم الذاتي في عام 1774 والتي تحل في الـ11 من سبتمبر كل عام بمثابة مؤشر على قوة حركة الاستقلال.

وفي العام الجاري، تمت متابعة المظاهرة عن كثب بشكل خاص في جميع أنحاء إسبانيا، حيث يلعب الحزبا الانفصاليان في كتالونيا دورا مهما في السياسة الإسبانية، وذلك بعد ستة أعوام من سحق محاولة الانفصال في خريف عام 2017.

وسيقرر الحزبان الانفصاليان في برلمان مدريد خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كان رئيس الحكومة الانتقالية بيدرو سانشيز يستطيع الاستمرار في الحكم، إم ستكون هناك ضرورة لإجراء انتخابات جديدة.

