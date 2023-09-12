 أوسوريو تتأهل للدور الثاني في سان دييجو.. وأنس جابر تواجه بوتابوفا - بوابة الشروق
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أوسوريو تتأهل للدور الثاني في سان دييجو.. وأنس جابر تواجه بوتابوفا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 11:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 11:45 ص

استهلت الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو، مشوارها ببطولة سان دييجو الأمريكية للتنس بانتصار على البولندية ماجدالينا فرينش، لتتأهل لثاني أدوار البطولة ذات ال500 نقطة.

وبعد يوم من انتصار الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب أمريكا المفتوحة، اللقب ال24 له في الجراند سلام، عادت منافسات التنس للسيدات للدوران في سان دييجو.

واحتاجت أوسوريو، المصنفة 75 عالميا، لساعتين و4 دقائق للفوز على فرينش"المصنفة 67 عالميا"، لتواجه اليونانية ماريا ساكاري في الدور المقبل.

وستقام مباريات الدور الثاني غدا الأربعاء، عندما تستهل التونسية أنس جابر، المرشحة الأولى للقب، مشوارها بمواجهة الروسية أناستازيا بوتابوفا، ال27 عالميا، التي فازت على الأمريكية أليسيا باركس 6-2، و5-7، و6-4 بالدور الأول.


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