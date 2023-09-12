وزير الصحة الألماني يطلب 60 مليون يورو لأبحاث مكافحة كوفيد-19 على المدى الطويل

صرح وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ بأنه يعول في مكافحة مرض كوفيد-19 على المدى الطويل، على زيادة المخصصات المالية والأبحاث والأدوية.

وقال لاوترباخ في برلين، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة إلى توفير المزيد من الموارد المالية لإجراء المزيد من الأبحاث عن مرض كوفيد-19 على المدى الطويل.

كان السياسي المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، التقى مع خبراء وكذلك مع مصابين.

وأوضح لاوترباخ أن المتوافر حاليا لهذا الغرض في ألمانيا يبلغ 40 مليون يورو "سأحاول الفوز بـ60 مليون يورو إضافية خلال مفاوضات الموازنة الوشيكة. فألمانيا تحتاج إلى 100 مليون يورو لأبحاث كوفيد على المدى الطويل".

يذكر أن تسهيل الوصول إلى الأدوية يعتبر في طليعة عروض الدعم المحسنة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون اضطرابات طويلة الأمد بعد إصابتهم بعدوى كورونا، ومن المنتظر أن تقوم لجنة لدى المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية بعد ذلك بإعداد قائمة تتضمن الأدوية التي يمكن وصفها لمرضى كوفيد على المدى الطويل بما في ذلك الأدوية غير الحاصلة على ترخيص بعد.

وأعرب لاوترباخ عن تأييده لاستمرار الأبحاث الخاصة بكوفيد على المدى الطويل على المستوى الدولي وعلى مستوى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ومجموعة العشرين.

وأعلن الوزير الألماني أيضا عن سن قانون للأبحاث الطبية خلال الأسابيع المقبلة، والذي يعد من بين أهدافه تهيئة الظروف لتحسين التعاون بين المستشفيات الجامعية في البحث العلمي.