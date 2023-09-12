رئيس وزراء أيرلندا: أؤمن بأنني سأشهد الوحدة في حياتي

أكد رئيس الوزراء الأيرلندي تمسكه بتعليق بأنه يعتقد أنه سسيشهد أيرلندا موحدة في حياته.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن ليو فارادكار قوله أيضا، إنه يعتقد "أننا على طريق الوحدة"، مما أثار انتقادات بين المجتمع الوحدوي في أيرلندا الشمالية.

ووصف وزير أيرلندا الشمالية كريس هيتون-هاريس التعليقات واقتراحا للنظر في خطة بديلة لاستعادة تقاسم السلطة بأنه أمر غير مفيد".

وقلل فارادكار في بلفاست، اليوم الإثنين، من أهمية تصريحاته قائلا: "ليست المرة الأولى التي أعبر فيها عن رأيي بأنني أود أن أرى إيرلندا موحدة في حياتي".

ولا تزال ستورمونت متأثرة بشكل فعلي، مع استمرار الحزب الديمقراطي الوحدوي في رفض المشاركة في حكومة تقاسم السلطة لحين الاقتناع بأن أيرلندا الشمالية محمية بشكل صحيح في ترتيبات ما بعد بريكست.

ولكن فارادكار قال: "في كل مرة أقول ذلك، لا يكون الوقت المناسب. لذلك غالبا ما أتساءل، ما هو الوقت المناسب؟"

وقال رئيس الوزراء أيضا إنه ستكون هناك أقلية كبيرة مؤيدة لبريطانيا في أيرلندا الموحدة، وأنه يريد ضمان أن تنال احترامها.

وأضاف فارادكار: "صرحت بوضوح شديد بأنه سيتم الحكم على نجاح أيرلندا الموحدة بناء على كيفية تعاملنا مع أقلياتنا، هذه هي الطريقة التي تحكم بها على نجاح الدول".

