الحوثيون: الوساطة العمانية صادقة ولكن وذات تأثير محدود في أزمة اليمن

قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، إن الوساطة العمانية صادقة ولكن وذات تأثير محدود في أزمة البلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين عن عبدالعزيز بن حبتور رئيس ما تسمى حكومة الإنقاذ الوطني (تتبع الجماعة وغير معترف بها) قوله إن " الوساطة العمانية صادقة مع كل الأطراف لكن تأثيرها محدود أيضا".

وأضاف أن دول التحالف الذي تقوده السعودية هي المعنية بالمبادرة والخروج من الحرب في اليمن. واتهم بن حبتور دول التحالف بأنها "تتعنت وتعتقد أنها تشكل ضغطا شعبيا علينا في ملف الرواتب، ونحن في صنعاء نثق بوعي شعبنا وندرس الرد الملائم".

وهدد المسؤول الحوثي "نعطي آخر فرصة لدول التحالف.. نحن الآن منكبون على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وما بعده الأمور مفتوحة على العودة إلى المربع الأول".

وتحدث بأن" إيرادات النفط والغاز شكلت 75 بالمئة من إيرادات موازنات الحكومات السابقة باليمن ، فيما الضرائب والجمارك 15 بالمئة ، وما تبقى يأتي عبر الهبات والقروض".

وأردف" ما تبقى لنا في حكومة الإنقاذ هو إيراد ميناء الحديدة، الذي يشكل 10% من الإيرادات، نصرف منها كل 3 أشهر نصف راتب، ولو تمكنا من الصرف أكثر لما تأخرنا لحظة".

يأتي ذلك مع استمرار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة ودول مثل سلطنة عمان، من أجل التوصل إلى حل لوقف الحرب في اليمن، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وإعادة تصدير النفط الموقف منذ نحو عام.